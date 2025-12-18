Ici tout commence du 18 décembre : César séduit Coline, Amaury s'emporte et... (résumé + vidéo épisode 1330 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 18 décembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1330 – César va finalement appliquer le plan de Gaspard et tenter de séduire César ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Amaury va les trouver trop proches et s’emporter, jusqu’à annoncer son départ… avec Coline !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 18 décembre – résumé de l’épisode 1330

Solal découvre que Jude a gardé le concept « Noël du futur » pour son menu de fêtes et l’accuse de lui avoir volé son idée. La tension monte entre les deux chefs, jusqu’à ce que Zoé révèle utiliser le même intitulé… avant d’expliquer qu’il vient en réalité d’une publicité. Forcés d’admettre qu’ils n’ont rien inventé, Jude et Solal trouvent finalement un terrain d’entente grâce à Zoé, qui les aide à différencier leurs menus selon l’esprit de leurs restaurants.

Constance rentre plus tôt que prévu pour aider Carla et Bérénice dans les préparatifs du mariage. Mais l’arrivée de Charlotte, la mère de Bérénice, bouleverse l’organisation. Très enthousiaste et envahissante, elle veut s’occuper de la décoration et propose même à sa fille de porter sa robe de mariée, mettant Bérénice mal à l’aise.



Publicité





Pendant ce temps, César suit le plan de Gaspard et tente de séduire maladroitement Coline pour l’éloigner d’Amaury. Malgré une tentative catastrophique, un rapprochement s’opère entre César et Coline, provoquant la colère d’Amaury. Après une violente dispute, il revient s’excuser et annonce son départ imminent aux Pays-Bas, affirmant que Coline passera Noël avec lui, sans lui laisser le temps de répondre !…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Carla et Bérénice enterrent leurs vies de jeunes filles ! (vidéo épisode du 22 décembre)

Ici tout commence du 18 décembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.