Audiences 21 décembre 2025 : « Le Père Noël est une ordure » en tête devant « Charlie et la chocolaterie »

Audiences 21 décembre 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec la rediffusion du film « Le Père Noël est une ordure », qui a réuni 3,58 millions de téléspectateurs pour 19,1% de pda.





C’est devant TF1 avec la rediffusion du film « Charlie et la chocolaterie », qui a été suivie par 2,36 millions de téléspectateurs pour 13,7% de pda.







Audiences 21 décembre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un épisode inédit de la série « Mystères au paradis », qui a intéressé 2,54 millions de téléspectateurs pour 13,1% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit de « Zone Interdite », qui a intéressé 1,29 million de téléspectateurs pour 7,4% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie