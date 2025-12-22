Audiences 21 décembre 2025 : « Le Père Noël est une ordure » en tête devant « Charlie et la chocolaterie »

Par /

Publicité

Audiences 21 décembre 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec la rediffusion du film « Le Père Noël est une ordure », qui a réuni 3,58 millions de téléspectateurs pour 19,1% de pda.


C’est devant TF1 avec la rediffusion du film « Charlie et la chocolaterie », qui a été suivie par 2,36 millions de téléspectateurs pour 13,7% de pda.

Audiences 21 décembre 2025 : « Le Père Noël est une ordure » en tête devant « Charlie et la chocolaterie »
FTV


Publicité

Audiences 21 décembre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un épisode inédit de la série « Mystères au paradis », qui a intéressé 2,54 millions de téléspectateurs pour 13,1% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit de « Zone Interdite », qui a intéressé 1,29 million de téléspectateurs pour 7,4% de pda.


Publicité

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
« Meurtres au paradis » du 22 décembre 2025 : ce soir l’épisode « Noël aux Caraïbes »
« Meurtres au paradis » du 22 décembre 2025 : ce soir l'épisode « Noël aux Caraïbes »
« Super Papa » : histoire et casting du téléfilm ce soir sur TF1 (22 décembre)
« Super Papa » : histoire et casting du téléfilm ce soir sur TF1 (22 décembre)
« Le 47e Festival international du cirque de Monte-Carlo », c’est ce soir sur France 3 (22 décembre)
« Le 47e Festival international du cirque de Monte-Carlo », c'est ce soir sur France 3 (22 décembre)
20h30 le dimanche du 21 décembre 2025 : les invités de Laurent Delahousse
20h30 le dimanche du 20 décembre 2025 : les invités de Laurent Delahousse


Publicité


Retour en haut