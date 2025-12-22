Pandore : votre nouveau jeu avec Olivier Minne ce soir sur M6 (22 décembre 2025)



Publicité





Ce lundi 22 décembre 2025, M6 lance « Pandore », un tout nouveau jeu d’aventure événement présenté par Olivier Minne. Diffusé sur plusieurs soirées, à raison d’un numéro par semaine, le programme promet une immersion spectaculaire dans un univers encore jamais exploré à ce niveau à la télévision : la mythologie grecque.





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur M6+







Publicité





Une première à la télévision : la mythologie grecque comme terrain de jeu

Pour la première fois, un grand jeu télévisé revisite les mythes fondateurs de la Grèce antique. Au cœur du concept, la légende de Pandore, première femme créée par les dieux, à qui fut confiée une mystérieuse jarre – appelée plus tard la Boîte de Pandore – qu’elle n’avait pas le droit d’ouvrir. En cédant à la tentation, Pandore libéra tous les maux de l’humanité… à l’exception d’un seul : l’Espérance.

C’est cette histoire fondatrice qui sert de fil rouge à « Pandore », un programme qui mêle aventure, stratégie, tension psychologique et mythologie.



Publicité





12 mortels face aux dieux

Les dieux ont décidé de remettre la Boîte à l’épreuve des hommes. Douze candidats, hommes et femmes, sélectionnés pour leur force, leur ténacité et leur culture, sont envoyés aux confins du monde connu… en Andalousie, là où la Boîte aurait été retrouvée.

Leur objectif ? Remporter une offrande exceptionnelle de 100 000 euros, en affrontant des défis directement inspirés des mythes grecs les plus célèbres : accomplir les travaux d’Hercule; combattre le cheval de Troie; défier l’épée de Damoclès; vaincre la Méduse; soulever le rocher de Sisyphe; maîtriser le feu de Prométhée; résister au chant des sirènes; et surtout… affronter l’épreuve ultime de la Boîte de Pandore.

Une mécanique de jeu redoutable

Chaque épisode mettra les candidats à rude épreuve, tant physiquement que psychologiquement et intellectuellement. À la fin de chaque journée, deux “mortels” sont sacrifiés : leurs noms sont placés dans la Boîte de Pandore.

Si, au coucher du soleil, leurs noms s’y trouvent toujours, ils devront s’affronter lors d’un duel éliminatoire, dont le perdant quittera définitivement l’aventure.

Autre tentation majeure : ouvrir la Boîte. Deux candidats y seront régulièrement confrontés, tandis que le reste du groupe devra tout faire pour les en empêcher. Car chaque ouverture déclenche la malédiction des dieux, faisant chuter la valeur de l’offrande finale.

Intérêt personnel ou bien collectif ?

Bien plus qu’un simple jeu, « Pandore » se veut une véritable expérience télévisuelle, où alliances, trahisons et dilemmes moraux seront au cœur de l’aventure. Face aux épreuves et à la tentation, les candidats devront choisir : sauver leur peau… ou préserver le groupe.

Avec ce concept ambitieux et inédit, M6 frappe fort et propose un jeu d’aventure spectaculaire, à la croisée du mythe et du divertissement moderne, porté par l’expérience d’Olivier Minne.