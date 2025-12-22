Ici tout commence du 22 décembre : Coline découvre la vérité sur César, Amaury provoque un drame (résumé + vidéo épisodes 1332 et 1333 en avance)



Ici tout commence du 22 décembre 2025, résumé et vidéo extrait épisodes 1332 et 1333 – César va finalement appliquer le plan de Gaspard et tenter de séduire César ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Amaury va les trouver trop proches et s’emporter, jusqu’à annoncer son départ… avec Coline !





Deux épisodes inédits à découvrir dès 17h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 22 décembre – résumé des épisodes 1332 et 1333

Lors de l’EVJF de Carla et Bérénice, Coline confie à sa cousine qu’Amaury l’a manipulée avec un faux mail et avoue avoir embrassé César. Carla soutient leur rapprochement. Avant de partir, Amaury tente de se rattraper, mais Coline rompt définitivement avec lui. De son côté, César avoue à Léonard qu’il a de vrais sentiments pour Coline et envisage de lui dire la vérité.

Amaury découvre des messages compromettants sur le téléphone de César et débarque à l’EVJF pour révéler que celui-ci a manipulé Coline. César reconnaît ses erreurs mais affirme être tombé amoureux. Fou de rage, Amaury frappe César et provoque la chute de Rose. Hospitalisée, Rose s’en sort sans gravité, mais le mariage est annulé puis reporté, entre tensions, superstition autour d’une malédiction et disparition des alliances finalement retrouvées.



Coline fait exclure César de la brigade et décide de couper les ponts avec Bérénice. Malgré tout, la brigade réussit un service salué par Clotilde, et une solution est trouvée pour sauver le mariage en fusionnant deux événements : le Noël de l’institut et le mariage !

En parallèle, Loup remporte une épreuve culinaire décisive face à Bianca. Joséphine tente coûte que coûte de faire venir Thaïs pour Noël, malgré les refus de l’ASE, tout en révélant ses peurs liées à la dépendance affective. Enfin, Alice affronte sa peur de l’eau, découvre que Gaëtan l’a volontairement induite en erreur sur son cadeau, et le couple se rassure mutuellement en échangeant des attentions symboliques.

Ici tout commence du 22 décembre 2025 – extrait vidéo

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.