Audiences 23 décembre 2025 : « Tom et Lola » leader, France 2 faible avec le concert de Gims

Audiences 23 décembre 2025 – C’est encore France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec la saison 2 de « Tom et Lola ». Les deux épisodes inédits ont captivé 2,91 millions de téléspectateurs en moyenne pour 16% de pda.





C’est devant TF1 avec la rediffusion du film « Maman j’ai raté l’avion », qui a captivé 2,68 millions de téléspectateurs pour 15,9% de pda.







Audiences 23 décembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la spéciale 20 ans de « La France a un incroyable talent », qui a intéressé 2,29 millions de téléspectateurs pour 12,1% de pda.

France 2 est loin derrière avec le concert de Gims à la Défense Arena, qui a été suivi hier soir par 1,28 million de téléspectateurs pour 7,5% de pda.



Programmé sur TFX, le concert de Pierre Garnier n’a réuni que 445.000 téléspectateurs pour 2,5% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie