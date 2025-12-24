« Les 12 coups de Noël » : quels invités et quels maîtres de midi ce 24 décembre 2025 sur TF1 ?



« Les 12 coups de Noël » du mercredi 24 décembre 2025 – En cette soirée de réveillon de Noël, Jean-Luc Reichmann vous donne rendez-vous sur TF1 pour « Les 12 coups de Noël ». Comme d’habitude, attendez-vous à vivre un Noël magique en compagnie de Jean-Luc Reichmann et de toute la famille des « 12 Coups de Midi » !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 ou en replay sur TF1+.







« Les 12 coups de Noël » 2025 : quels invités et quels maîtres de midi ce soir ?

Pour un réveillon de Noël exceptionnel, Jean-Luc Reichmann réunit la grande famille des 12 Coups de Midi lors d’une soirée placée sous le signe de la fête, de l’humour et de la magie de Noël. Un rendez-vous féerique, riche en surprises, qui promet de faire vibrer petits et grands.

À cette occasion, Marine, Mimie Mathy, Kendji Girac et Adil Rami s’associeront aux Maîtres de Midi les plus emblématiques afin de soutenir les Restos du Cœur et de faire vivre aux téléspectateurs un Noël solidaire inoubliable. À la clé : jusqu’à 100 000 repas reversés à l’association.



Autour de ces invités prestigieux, le public retrouvera les trois plus grands Maîtres de Midi de l’histoire : l’incontournable Émilien, plus grand champion du jeu, le brillant Bruno, alias Fifou Dingo, l’exceptionnel Éric Le Breton, sans oublier la nouvelle génération incarnée par Cyprien.

Tous s’affronteront lors des manches cultes des 12 Coups de Midi, dans une ambiance résolument festive. Unis par l’esprit de Noël, les binômes mettront en commun leurs connaissances et leur énergie pour un objectif commun : faire grandir une cagnotte synonyme de générosité et d’espoir pour les Restos du Cœur.

Moments magiques, défis solidaires, fous rires et surprises rythmeront cette soirée unique, qui s’annonce chaleureuse, spectaculaire et profondément fédératrice.

Les 12 Coups de Noël, ce mercredi 24 décembre à 21h10 sur TF1, une célébration enjouée où la compétition se marie harmonieusement à la générosité.