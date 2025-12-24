Ici tout commence du 24 décembre : Amaury se venge de Coline, la soeur de Loup débarque (résumé + vidéo épisode 1335 en avance)



Ici tout commence du 24 décembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1335 – Amaury va finalement se venger de Coline ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Il va aller jusqu’à détruire les préparations du menu de Noël et du mariage !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 24 décembre – résumé de l’épisode 1335

Joséphine annonce à Clotilde et Joachim que Thaïs arrive à l’Institut dans l’heure, mais Clotilde craint que Loup ne le prenne mal. Finalement, la surprise est une réussite : Loup retrouve sa petite sœur avec émotion. Thaïs lui révèle que Joséphine l’a aidée à quitter sa famille d’accueil. Si les retrouvailles sont joyeuses, Loup sent vite que sa sœur lui cache quelque chose derrière son enthousiasme. Joachim l’encourage alors à avoir une discussion franche avec elle.

À l’hôtel Jourdain, Hector n’a aucune envie de fêter Noël, mais Jeanne parvient à le convaincre de faire un effort pour la famille. Elle annonce ensuite à Ismaël qu’Andréa passera Noël avec eux et propose aussi à Léonard de se joindre au repas, ce qui réjouit le couple. En cuisine, Bianca tente de piéger Léonard avec une fausse bonne idée, avant que Léonard et Maya découvrent qu’elle est très seule et n’a que sa grand-mère, ce qui explique son attachement aux Jourdain.



De son côté, Coline est toujours en conflit avec Gaspard et refuse d’écouter César, qui lui avoue pourtant ses sentiments sincères. Amaury, furieux après avoir été rejeté par Coline, débarque à l’Institut et détruit toutes les préparations du mariage et de Noël. Anéantie, Coline reçoit finalement le soutien de Gaspard et César, qui alertent les profs. Tous se mobilisent pour l’aider, touchant profondément la jeune femme par cet élan de solidarité.

Ici tout commence du 24 décembre 2025 – extrait vidéo

