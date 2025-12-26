Audiences 25 décembre 2025 : « Prodiges » leader devant « Booder fête ses 20 ans »

Par /

Publicité

Audiences 25 décembre 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences avec la première demi-finale de « Prodiges », qui rassemblé 2,12 millions de téléspectateurs pour 14,1% de pda.


C’est juste devant TF1 et la soirée inédite « Booder fête ses 20 ans », qui a convaincu 2,02 millions de téléspectateurs pour 12,1% de pda.

Audiences 25 décembre 2025 : « Prodiges » leader devant « Booder fête ses 20 ans »
© Nathalie GUYON – France Télévisions


Publicité

Audiences 25 décembre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec une rediffusion de « Cassandre », qui a rassemblé 1,74 million de téléspectateurs pour 10,8% de pda.

M6 suit avec le concert inédit « Le Roi Soleil à Versailles : qui sera plus fort que le grimoire de Mercotte ? », qui a réuni 1,62 million de téléspectateurs pour 9,6% de pda.


Publicité

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
« La chanson secrète » du 26 décembre 2025 : les invités de Nikos Aliagas ce soir sur TF1
« La chanson secrète » du 26 décembre 2025 : les invités de Nikos Aliagas ce soir sur TF1
« Le Comte de Monte-Cristo » : lancement de la nouvelle série ce soir sur France 2 (26 décembre 2025)
"Le Comte de Monte-Cristo" : lancement de la nouvelle série ce soir sur France 2 (26 décembre 2025)
« Le grand concours des régions » du 26 décembre : quelle sera la meilleure chorale de France 2025 ? Réponse ce soir !
« Le grand concours des régions » du 26 décembre : quelle sera la meilleure chorale de France 2025 ? Réponse ce soir !
« Cendrillon » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6 (26 décembre 2025)
« Cendrillon » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6 (26 décembre 2025)


Publicité


Retour en haut