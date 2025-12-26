Ici tout commence du 26 décembre : Coline fait un choix, Thaïs surprend Loup (résumé + vidéo épisode 1337 en avance)



Ici tout commence du 26 décembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1337 – Coline va enfin faire un choix ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Elle revoit Amaury une dernière fois pour lui dire que c’est fini et elle choisit César. De son côté, Thaïs surprend Loup en refusant de vivre chez Clotilde et Joachim.





Ici tout commence du 26 décembre – résumé de l’épisode 1337

Alors que Carla et Bérénice préparent leur départ en lune de miel, Jim leur raconte l’incident causé par Amaury, qui a jeté les préparations du menu de Noël, obligeant Coline à cuisiner toute la nuit. Touchées, les jeunes mariées espèrent la voir avant leur départ.

Coline se réveille chez César à l’internat mais quitte précipitamment les lieux après avoir reçu plusieurs messages d’Amaury. Déçu, César confie à Gaspard qu’il espérait une relation sérieuse. Coline retrouve Amaury pour lui annoncer qu’elle met fin définitivement à leur relation et lui fait supprimer son numéro.



Plus tard, Coline retrouve César au Double A pour le rassurer sur ses intentions. Elle lui fait écouter un message symbolique représentant la recette du petit ami idéal, qui correspond parfaitement à César. Rassuré et heureux, il la laisse ensuite dire au revoir à Carla et Bérénice avant leur départ pour La Réunion.

Loup remercie Joachim et Clotilde d’avoir fait venir sa sœur, grâce à l’aide de Joséphine. Ils annoncent également accepter que Thaïs vive chez eux. Mais Thaïs refuse finalement de quitter sa famille d’accueil, Loup est surpris mais respecte son choix. Pour remercier Joséphine, Loup l’invite boire un café et lui offre un calendrier personnalisé, marquant notamment l’anniversaire de sa première année de sobriété. Lassée d’attendre, Joséphine finit par l’embrasser.

Enfin, touché par la solitude de Bianca à Noël, Léonard suggère de l’inviter au déjeuner des Jourdain. D’abord réticente, elle finit par se joindre au repas. En apprenant que l’invitation venait de Léonard, Bianca est profondément touchée.

Ici tout commence du 26 décembre 2025 – extrait vidéo

