« La chanson secrète » du 26 décembre 2025 : les invités de Nikos Aliagas ce soir sur TF1

« La chanson secrète » du 26 décembre 2025 : invités – Ce soir sur TF1, Nikos vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « La chanson secrète ». Quels sont les invités ce soir ? Réponse !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis en replay sur TF1+.







« La chanson secrète » du 26 décembre : artistes et invités de ce soir

Ce soir, des personnalités vont se lancer dans l’inconnu, sans savoir ce qui les attend. Héléna, Kad Merad et Michèle Laroque, Isabelle Ithurburu, Marine, Lara Fabian et Élodie Poux ont accepté de se prêter au jeu : se laisser surprendre, émouvoir, et parfois même bousculer. Tous découvriront en même temps que les téléspectateurs une surprise unique : une chanson qui leur est chère, revisitée et réinterprétée par un autre artiste.

Et ne manquez pas la surprise exceptionnelle réservée à Nikos Aliagas par Arthur !



Des mises en scène spectaculaires au service de l’émotion, et des moments intenses pour l’artiste installé dans le fauteuil, grâce à l’arrivée sur le plateau de proches et d’invités inattendus.

Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces instants rares d’intimité musicale.