Audiences 27 décembre 2025 : « Meurtres à Saint-Martin » leader devant la Star Academy

Par /

Audiences 27 décembre 2025 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec le téléfilm inédit « Meurtres à Saint-Martin », qui a captivé 4,11 millions de téléspectateurs pour 22,3% de pda.


C’est devant TF1 avec le 11ème prime de la saison de la Star Academy, qui a réuni 3,15 millions de téléspectateurs pour 16,8%. Le programme est en hausse sur une semaine.

© Lou BRETON / FTV


Audiences 27 décembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec un inédit de « The Floor », qui a intéressé 2,70% millions de téléspectateurs pour 15,9% de pda.

France 5 suit avec une rediffusion du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 834.000 téléspectateurs pour 4,5% de pda.


M6 est loin derrière avec une rediffusion de « Les Bodin’s en folie », suivie par 585.000 téléspectateurs pour 3,5% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

