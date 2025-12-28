Plus Belle La Vie spoilers : avis de disparition, un rapprochement surprenant, les résumés jusqu’au 16 janvier 2026



Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au16 janvier 2026 – Que va-t-il se passer le mois prochain dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 12 au vendredi 16 janvier 2026.





Dans deux semaines, on peut vous dire qu’une disparition secoue tous les Mistraliens : des avis de recherche sont placardés dans tout le quartier ! Mais qui a disparu ? Suspense ! En tout cas, on peut dire que la police va galérer.

Pendant ce temps là, un rapprochement inattendu va s’opérer entre Thomas et… Vanessa Kepler ! Quant à Luna, elle n’a pas fini de s’inquiéter pour Martin… Et Zoé se sent mise à l’écart par sa mère et Djawad.



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 12 au 16 janvier 2026

Lundi 12 janvier 2026 (épisode 495) : Alors que des avis de recherche sont distribués dans tout le quartier, les dernières trouvailles inquiètent la police. Chez les Kepler, les mauvaises nouvelles s’accumulent. Sous l’impulsion de l’être aimé, Blanche s’essaye à une nouvelle activité.

Mardi 13 janvier 2026 (épisode 496) : Au commissariat, l’enquête pour disparition prend une tout autre tournure. De son côté, Luna est de plus en plus préoccupée par son petit-fils. Dans la préparation d’un nouveau projet, Ariane éprouve des difficultés à faire confiance à Djawad.

Mercredi 14 janvier 2026 (épisode 497) : Dans leur enquête, les policiers espèrent obtenir des réponses d’un témoin clé. Consciencieux, Thomas assiste à son premier cours particulier avec une femme d’affaires. En parallèle, Steve propose son aide à un homme dans le besoin.

Jeudi 15 janvier 2026 (épisode 498) : Malgré un témoignage précieux, les policiers ne parviennent toujours pas à identifier le coupable. Ils décident d’éloigner ceux qu’ils pensent menacés. Face au bonheur d’Ariane et de Djawad, Zoé se sent à l’écart et se confie à Aya.

Vendredi 16 janvier 2026 (épisode 499) : Un incident vient semer le doute sur un policier du commissariat du Mistral. Suite à sa déposition, Steve cherche à obtenir des informations auprès de Morgane. Au Pavillon, un étudiant sollicite l’aide de Blanche…

