Audiences 28 décembre 2025 : « Captain Marvel » en tête, échec pour l’hommage à Bardot

Audiences 28 décembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec la rediffusion du film « Captain Marvel », qui a réuni 2,86 millions de téléspectateurs pour 17,4% de pda.





C’est devant France 3 avec la nouvelle série inédite « Dolomites : piégés au sommet », qui a été suivie par 2,39 millions de téléspectateurs en moyenne pour 14% de pda.







Audiences 28 décembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec une rediffusion de « Zone Interdite », qui a intéressé 1,36 million de téléspectateurs pour 8% de pda.

France 2 est derrière avec la rediffusion du film « Le Mépris », programmé en lieu et place de « Grand Turismo » pour rendre hommage à Brigitte Bardot. Le film n’a intéressé que 1,28 million de téléspectateurs pour 7,2% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie