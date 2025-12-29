Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 29 décembre ?



Publicité





Star Academy 2025, évaluations semaine 11 – C’est ce lundi que débuteront les évaluations de la semaine 11 au château de la Star Academy. Au programme en cette semaine des anciens, trois évaluations devant d’anciens professeurs emblématiques des anciennes saisons !











Publicité





Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

➤ Lundi matin, les académiciens auront un cours spécial avec Oscar Sisto à 9h30 au château, soit 10h sur le live TF1+. Une heure plus tard, ils enchaineront avec l’évaluation de théâtre devant Michaël Goldman, Papy, Oscar Sisto et Hugues Hamelynck (prof de théâtre en 2023)

➤ Lundi après-midi, ils auront un cours spécial avec Kamel Ouali à 14h au château, soit 14h30 sur le live de TF1+. Une heure plus tard, évaluations de danse devant Michaël Goldman, Jonathan, Kamel Ouali et Malika Benjelloun (prof de danse en 2023 et 2024).

Résumé complet des évaluations à venir sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées ! Rappelons que les élèves enchaineront sur une évaluation de chant mardi matin, on connaitra mercredi soir les 3 nominés de la semaine.



Publicité





A LIRE AUSSI : Star Academy, Mélissa sort du silence après son élimination : « je vais être triste »

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.