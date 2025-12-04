Audiences 3 décembre 2025 : « Ardennes » leader devant « Will Trent »



Audiences 3 décembre 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences mercredi soir avec la nouvelle série inédite « Ardennes », qui a rassemblé 3,41 millions de téléspectateurs pour 19,8% de pda.





C’est devant TF1 avec la saison 2 inédite de la série « Will Trent », qui a réuni 1,97 million de téléspectateurs en moyenne pour 12% de pda.







Audiences 3 décembre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un numéro inédit du magazine « Des racines et des ailes », qui n’a intéressé que 1,73 million de téléspectateurs pour 10,7% de pda.

M6 suit avec le prime de Noël inédit de « Scènes de ménages », qui a réuni 1,58 million de téléspectateurs pour 8,7% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie