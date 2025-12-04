Emily in Paris saison 5 : la bande-annonce dévoile des surprises (VIDÉO)



Netflix a dévoilé ce jeudi la bande-annonce de la cinquième saison de « Emily in Paris », attendue le 18 décembre sur la plateforme. Ces premières images confirment un changement majeur pour la série : Emily quitte — pour l’instant — Paris pour s’installer à Rome, où l’attend une nouvelle mission professionnelle qui bouleversera son quotidien.











Un nouveau chapitre sous le soleil de Rome

La vidéo dévoilée par Netflix montre Emily Cooper arpenter les rues, les places et les monuments emblématiques de la capitale italienne. Chargée de superviser l’ouverture de la nouvelle branche romaine d’Agence Grateau, la jeune marketeuse doit s’adapter à un univers professionnel encore plus exigeant, entre nouveaux clients, nouveaux partenaires et un environnement culturel radicalement différent.

Ce décor inédit permet à la série de renouveler son énergie visuelle comme narrative. Vespa, trattorias, toits baignés de soleil et dolce vita rythment ce premier aperçu d’une saison qui veut clairement offrir un souffle nouveau après quatre chapitres parisiens.

Une Emily entre deux vies, Alfy et Mindy en couple

Si cette saison marque un tournant italien, la bande-annonce confirme toutefois que Paris ne disparaît pas totalement. Emily, désormais propulsée dans cette nouvelle mission, semble naviguer entre les deux villes. L’occasion de jouer sur le contraste entre la rigueur romaine et le glamour parisien, mais aussi de préserver les personnages et dynamiques déjà bien installés.



Comme souvent dans la série, la vie sentimentale d’Emily reste au centre des enjeux. Sans en révéler trop, la bande-annonce laisse deviner que les complications amoureuses ne sont pas près de s’apaiser. Les silhouettes de Gabriel et Alfie planent en filigrane, tandis que l’arrivée de nouveaux visages en Italie semble promettre de nouveaux rebondissements. Et la grosse surprise vient d’Alfie, que l’on découvre avec Mindy.

Une saison plus ambitieuse

Avec ce changement de décor, Emily in Paris saison 5 s’annonce comme l’une des plus ambitieuses de la série. Entre les obligations professionnelles, les relations personnelles et l’équilibre fragile entre deux villes, ce nouveau chapitre promet un cocktail de glamour, de chaos et d’émotions — toujours porté par Lily Collins et un casting désormais incontournable.

Les dix nouveaux épisodes de Emily in Paris seront disponibles le 18 décembre, juste à temps pour les fêtes de fin d’année. Une sortie qui devrait une nouvelle fois faire de la série l’un des rendez-vous incontournables de l’hiver.

VIDÉO la bande-annonce d’Emily in Paris saison 5