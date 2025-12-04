Ici tout commence du 4 décembre : Pénélope prend une lourde décision (résumé + vidéo épisode 1320 en avance)



Ici tout commence du 4 décembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1320 – Pénélope va prendre une lourde décision ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Alors qu’elle se prépare à tout dire à Ninon, elle fait machine arrière et décide de partir !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 4 décembre – résumé de l’épisode 1320

À la coloc, Pénélope montre à Gaëtan et Billie la boîte de souvenirs liée à Ninon et leur raconte avoir eu sa fille à 15 ans, le père étant absent. Sur décision de ses parents, Ninon a été élevée comme sa sœur. Aujourd’hui, Pénélope veut lui dire la vérité, même si elle redoute sa réaction.

Elle retrouve Ninon à l’Atelier, qui l’invite à un apéro familial. Pénélope envisage de profiter de ce moment pour tout avouer, malgré les conseils de ses amis de prévenir d’abord ses parents. Quand elle en parle à Agnès et Francis, ceux-ci s’y opposent fermement, mais elle maintient sa décision.



Plus tard, au Comptoir de Jude, Pénélope voit Ninon louer ses « parents » et, bouleversée, renonce à se dévoiler. Elle avoue ensuite à Billie qu’elle préfère disparaître de la vie de Ninon et quitter Calvières !

À l’hôtel Jourdain, Anouk vient signaler une erreur de commande et croise Denis, qui la prend pour une cliente. Jeanne intervient pour lever le quiproquo. Anouk décide finalement de vivre à l’hôtel, au grand étonnement de Fleur et Joséphine.

À la ferme, Coline raconte à César qu’elle entretenait une relation à distance avec Amaury, rencontré en ligne, sans l’avoir jamais vu. César l’encourage à penser davantage à elle. Coline décide alors de créer une brigade avec Gaspard et de proposer un menu de Noël. Plus tard, Carla et Bérénice, en désaccord sur leur plan de table, demandent l’aide de Coline, qui accepte tout en rappelant qu’elle doit aussi gérer ses propres projets et ses examens.

Ici tout commence du 4 décembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.