Audiences 30 novembre 2025 : « Les Tuche 4 » en tête devant « Les enquêtes de Vera »

Audiences 30 novembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec la rediffusion du film « Les Tuche 4 », qui a réuni 3,09 millions de téléspectateurs pour 17,9% de pda.


C’est devant France 3 avec un épisode inédit de la série « Les enquêtes de Vera », qui a intéressé 2,72 millions de téléspectateurs pour 15% de pda.

Capture TF1


Audiences 30 novembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec la rediffusion du film « Dune », qui a été suivie par 1,81 million de téléspectateurs pour 11,8% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit de « Capital », qui a intéressé 1,85 million de téléspectateurs pour 11% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

