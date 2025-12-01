Une actrice de « Plus belle la vie » rejoint le casting de « Demain nous appartient »

C’est une nouvelle qui devrait ravir les fans de fictions quotidiennes : Caroline Bourg s’apprête à faire son arrivée dans « Demain nous appartient ». L’actrice, bien connue du public pour avoir longtemps incarné Elsa Bailly, la belle-mère d’Abdel Fedala dans « Plus belle la vie », s’offre un retour remarqué sur le petit écran.


Une actrice de "Plus belle la vie" débarque dans "Demain nous appartient"
Capture TF1


Selon les informations de Télé-Loisirs, Caroline Bourg fera ses premiers pas dans la série de TF1 en février. Elle y prêtera ses traits à Karen Laugier, une femme d’affaires aussi brillante qu’impitoyable. Figure d’autorité, stratège redoutable, Karen devrait rapidement imposer son style… mais derrière cette façade de puissance se cacheraient des failles que certains événements pourraient bien mettre en lumière.

En effet, l’arrivée de ce nouveau personnage promet de faire bouger les lignes : des secrets enfouis menacent de ressurgir, fragilisant l’équilibre que Karen pensait maîtriser. Un arc narratif prometteur qui s’annonce déjà riche en tensions, en mystères et en rebondissements — de quoi pimenter le quotidien des habitants de Sète.

Avec Caroline Bourg, « Demain nous appartient » recrute une comédienne expérimentée, capable d’incarner des personnages complexes et intenses. Les téléspectateurs pourront découvrir cette nouvelle intrigue au cœur de l’hiver, pour un début d’année placé sous le signe du suspense.


