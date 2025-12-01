Ici tout commence du 1er décembre : Pénélope fait un malaise et s’effondre ! (résumé + vidéo épisode 1317 en avance)



Ici tout commence du 1er décembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1317 – Pénélope va faire un malaise et s’effondrer ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Ninon va paniquer, persuadée que sa soeur fait une attaque cardiaque…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 1er décembre – résumé de l’épisode 1317

À la coloc, Pénélope est anxieuse : elle n’a plus de nouvelles de Ninon depuis leur dispute. Elle redoute leur séance de cuisine prévue avec Gary, qui lui non plus n’a pas entendu parler d’elle. À l’Institut, Pénélope demande à Olivia de garder le secret sur sa précédente grossesse, une confidence qu’elle n’a jamais faite à personne. Olivia accepte mais l’encourage à en parler à Gaëtan. Quand celui-ci arrive, Pénélope finit par lui avouer qu’elle a perdu un bébé par le passé, tout en affirmant se sentir prête à faire une PMA avec lui.

À l’Atelier, Ninon rejoint finalement Pénélope et Gary. L’atmosphère est tendue, et une critique non dite sur une préparation met Ninon hors d’elle. Elle reproche à Pénélope de ne jamais être franche et quitte l’Atelier. Pénélope et Gary tentent de la rattraper, mais Ninon refuse de parler. Soudain, Pénélope est prise d’une violente douleur et s’effondre, laissant Ninon craindre une crise cardiaque tandis que Gary appelle les secours.



En cuisine, Loup et Milan proposent à Malik de redevenir chef de leur trinôme et de suivre strictement sa fiche technique. Malik prépare sa recette mais se sent déçu de lui-même. Plus tard, en surprenant Ferdinand imposer ses choix à Thelma, il comprend qu’il ne veut pas devenir un chef autoritaire. Il rejoint Loup et Milan, reconnaît ses erreurs et accepte de travailler davantage en équipe.

Dans le parc, Fleur et Lionel prévoient un tournoi de foot pour le week-end, mais Anaïs — qui remplace Teyssier — l’interdit. Fleur part réviser avec son trinôme. Resté seul avec Enzo et Tom, Lionel avoue avoir un crush sur Fleur, même s’il pense n’avoir aucune chance puisqu’elle est attachée à Loup.

Ici tout commence du 1er décembre 2025 – extrait vidéo

