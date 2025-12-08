Audiences 7 décembre 2025 : « Noël Joyeux » en tête devant « Les enquêtes de Vera »



Publicité





Audiences 7 décembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec le film inédit « Noël Joyeux », qui a réuni 3,35 millions de téléspectateurs pour 18,5% de pda.





C’est devant France 3 avec un épisode inédit de la série « Les enquêtes de Vera », qui a intéressé 2,71 millions de téléspectateurs pour 14,8% de pda.







Publicité





Audiences 7 décembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le film inédit « Le règne animal », qui a été suivie par 1,99 million de téléspectateurs pour 11,8% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit de « Zone Interdite », qui a intéressé 1,70 million de téléspectateurs pour 10% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie