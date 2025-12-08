Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 8 décembre ?



Star Academy 2025, évaluations semaine 8 – C’est ce lundi que débuteront les évaluations de la semaine 8 au château de la Star Academy. Au programme en cette semaine, un marathon d’évaluations avec à la clé, une qualification pour la tournée sans passer par les votes du public !











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce lundi, les académiciens – sauf Ambre et Sarah déjà immunisées – vont avoir un cours de théâtre avec Papy à 10h, soit 10h30 pour nous sur le flux live sur TF1+. Après ce cours, ils auront un temps de répétitions et ils passeront ensuite leurs évaluations de théâtre, en présence de Papy, Michaël Goldman et quelqu’un du métier.

Rappelons que 2 élèves seront éliminés à l’issue de ces évaluations, les 6 autres passeront une évaluation de danse dès cet après-midi. Et les 4 derniers passeront l’évaluation de chant mardi matin.

Résumé complet des évaluations à venir sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées ! On connaitra mercredi soir le nom de l’académicien immunisé et les noms des nominés de la semaine.



Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.