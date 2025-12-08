Star Academy : Lily sort du silence après son élimination



C’est Lily qui a été éliminée de la Star Academy 2025 vendredi soir à l’issue de la septème semaine d’aventure. Après près de deux mois passés au château, Lily est sortie du silence hier soir en s’exprimant pour la première fois sur son compte du réseau social Instagram.





« Je ne vais pas vous mentir, la déception est là mais ce sentiment s’estompe petit à petit, au fur et à mesure que je découvre vos mots de soutien, d’amour et d’encouragement. » a écrit Lily.







« Je vous remercie de m’avoir suivie dans cette aventure, je vous remercie du fond du cœur d’avoir été derrière moi, d’avoir voté pour moi. Vous m’avez portée et je vais maintenant vous faire partager ce qui sera ma nouvelle vie après la Star Ac. » a-t-elle poursuivi.

« Vous m’avez permis de vivre une histoire exceptionnelle, faite de rencontres incroyables, de moments de rire et de larme que je n’oublierai jamais. »



Lily devrait être dans « Quotidien » ce soir sur TMC et dans le « Super Show » sur NRJ.

