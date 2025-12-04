C à vous du 4 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 4 décembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Condamnation de Christophe Gleizes : Emmanuel Macron promet “d’agir auprès des autorités algériennes”. Benjamin Stora, historien, co-auteur de “France/Algérie – Anatomie d’une déchirure” (Les Arènes) est l’invité de C à vous

🔵 Grippe : l’épidémie progresse partout en France. On en parle ce soir avec Vincent Enouf, virologue, directeur adjoint du Centre National de référence Virus des infections respiratoires à l’Institut Pasteur



Publicité





🔵 Dans la suite de C à vous :

🎶 Sébastien Tellier, pour son album “Kiss the beast” qui sort le 30 janvier prochain

🎭 Philippe Manoeuvre, pour le spectacle “Un enfant du rock raconte” qu’il jouera au Théâtre de l’Oeuvre à partir du 21 janvier jusqu’au 4 mars 2026

🎬 Sigourney Weaver & Oona Chaplin, pour le film “Avatar : de feu et de cendres” réalisé par James Cameron et en salle le 17 décembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 4 décembre 2025 à 19h sur France 5.