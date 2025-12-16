

Ça commence aujourd'hui du 16 décembre 2025, le sommaire – Ce mardi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd'hui ». Aujourd'hui, un inédit suivi d'une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 16 décembre 2025 à 13h55 « Accident, inondations, incendie : ce Noël qui a tourné au cauchemar »

Cet après-midi, « Ça commence aujourd’hui » propose un numéro inédit consacré à ces fêtes de Noël qui ont viré au drame. Accidents, inondations ou incendies : des invités viennent témoigner de ces moments de joie brutalement transformés en cauchemar. Aux côtés de Faustine Bollaert, ils racontent leur épreuve, leur reconstruction et l’espoir retrouvé après l’impensable.

Et à 15h : « Cette idée étonnante pour pimenter leur vie de couple » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit plusieurs couples venus raconter leurs choix de vie sentimentale hors normes pour faire évoluer leur relation. Nathalie et Daniel, mariés depuis 36 ans, expliquent comment le libertinage a d’abord nourri leur couple avant que Nathalie, éloignée géographiquement pour son travail, ne se découvre polyamoureuse. Colette partage son expérience d’une relation libre, différente du libertinage, dans laquelle elle est la seule à vivre d’autres histoires, un équilibre construit pas à pas grâce au dialogue. Enfin, Diana et Hugo racontent comment, après avoir quitté leurs conjoints respectifs, ils ont trouvé une harmonie fondée sur la communication et l’ouverture d’esprit, permettant à Diana d’assumer pleinement son attirance pour les femmes au sein de leur couple.



Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd'hui » dès 13h55 sur France 2.