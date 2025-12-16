« Noël à la maison : La magie des fêtes » : votre téléfilm de Noël ce 16 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Noël à la maison : La magie des fêtes » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 16 décembre 2025 – Cet après-midi, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Noël à la maison : La magie des fêtes ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Noël à la maison : La magie des fêtes » : l’histoire, le casting (inédit)

À quelques décennies d’intervalle, plusieurs familles ayant habité la même maison traversent chacune un Noël semé de défis : un mariage à préparer, une capsule temporelle à imaginer, une tempête de neige à affronter… Bien que séparées par le temps, leurs histoires s’entrelacent et se font écho avec tendresse, humour et amour. Et si c’était là, finalement, l’essence même de Noël ?



Avec : Benjamin Ayres (Eli Kramer), Catherine Bell (Regina Johnston), James Denton (Nelson King), Erica Durance (Penny Kramer)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Coup de foudre avant Noël ».

« Coup de foudre avant Noël » : l’histoire et le casting

Ethan Holt, chef de projet au sein de la puissante société immobilière Bellingham, se retrouve face à un sérieux conflit moral. À la demande de son supérieur, Sean Doyle, il doit intimider une marchande de journaux qui refuse de vendre sa boutique, condamnée par un projet de démolition. Le soir de Noël, alors qu’il s’apprête à célébrer vingt ans de vie commune avec son épouse Joyce, Ethan laisse éclater ses regrets quant aux décisions qui ont jalonné son existence. C’est alors qu’un énigmatique Père Noël réalise son souhait et le plonge dans une réalité parallèle : celle d’un dirigeant immensément riche… mais seul.

Avec : James Denton (Ethan Holt), Marilu Henner (Rona Bellingham), Rod Wilson (Sean Doyle), John B. Lowe (Le Père Noël), Teri Hatcher (Joyce Holt)