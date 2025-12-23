Demain Nous Appartient du 23 décembre : Sofia a-t-elle enlevé Orso ? Samuel découvre... (résumé + vidéo épisodes 2101 et 2102 en avance)



Demain nous appartient du 23 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo des épisodes 2101 et 2102 de DNA – Sofia est au coeur de soupçons d'enlèvement ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Ellie pense qu'elle a enlevé Orso et Soizic découvre un avis de recherche du petit garçon !





Deux épisodes inédits à suivre dès 18h30 sur TF1







Demain nous appartient du 23 décembre 2025 – résumé des épisodes 2101 et 2102

Ellie révèle à Samuel sa découverte inquiétante : Sofia aurait kidnappé Orso. Au même moment, le comportement secret de Sofia, notamment ses appels en espagnol, renforce les soupçons. Samuel l’interroge et elle finit par lui expliquer que le père d’Orso, Esteban, n’est pas quelqu’un de fiable. Elle raconte avoir vécu sa grossesse et son accouchement seule, avant de revenir à Sète pour se reconstruire. Aujourd’hui, Esteban exige de reconnaître l’enfant, ce que Sofia refuse par peur de le perdre.

Avec l’aide de Soizic, Samuel mène discrètement l’enquête et découvre un avis de recherche concernant un enfant nommé Orso, ce qui fait craindre un enlèvement. Il confronte alors Sofia, avant de comprendre qu’il s’agit d’un malentendu lié au conflit parental. Samuel rassure ensuite Ellie et Soizic, tout en sachant que Sofia cache encore une partie de la vérité…



Accueillie avec émotion par ses parents, Sofia est touchée par l’amour qu’ils portent à Orso, mais son malaise grandit. Elle panique à l’idée qu’une photo de son fils soit publiée sur les réseaux sociaux et se montre de plus en plus tendue avec son entourage, notamment Ellie. Les inquiétudes s’accentuent lorsqu’Orso est retrouvé en pleurs et que Sofia affirme qu’elle n’a ni son carnet de santé ni le numéro de son médecin…

En parallèle, l’esprit de Noël anime Sète : retours de vacances, préparatifs de fêtes, tensions amoureuses et moments de solitude se mêlent entre le Spoon, le commissariat et le marché de Noël. Chacun affronte ses propres questionnements familiaux et sentimentaux à l’approche des fêtes.

VIDÉO Demain nous appartient du 23 décembre – extrait de l’épisode

