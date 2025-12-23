Ici tout commence du 23 décembre : César déclare sa flemme à Coline, Amaury n’abandonne pas (résumé + vidéo épisode 1334 en avance)



Ici tout commence du 23 décembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1334 – César va finalement appliquer le plan de Gaspard et tenter de séduire César ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Amaury va les trouver trop proches et s’emporter, jusqu’à annoncer son départ… avec Coline !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h05 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 23 décembre – résumé de l’épisode 1334

Pénélope prépare un Noël intimiste pour Ninon et lui propose de passer les fêtes ensemble. Encore perturbée par leur nouvelle relation mère-fille, Ninon accepte seulement de déjeuner avec elle le 25 décembre, non sans stress ni idée de cadeau.

À l’Institut, le Secret Santa crée des tensions : Fleur lâche Tom, qui prévoit une vengeance avant d’être pris de court par ses excuses. Finalement, Tom offre à Fleur une promotion surprise, provoquant la colère de Solal. Bianca, elle, est ravie de son cadeau.



Coline veut organiser le mariage de Carla et Bérénice à l’Institut. Malgré le refus initial de Clotilde, la dégustation du menu la convainc. Le mariage est accepté.

Côté sentiments, César avoue son amour à Coline, mais elle le repousse, encore blessée. Amaury réapparaît aussitôt et lui déclare sa flamme, laissant planer le doute sur l’avenir de Coline.

Ici tout commence du 23 décembre 2025 – extrait vidéo

