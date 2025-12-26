Demain Nous Appartient du 26 décembre : le fils d’Alain venu récupéré Orso ? (résumé + vidéo épisode 2105 en avance)



Demain nous appartient du 26 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2105 de DNA – Pedro, le fils d'Alain, a débarqué à Sète dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Mais il n'est pas venu simplement voir son père… Tout laisse à croire qu'il est lié au père d'Orso et qu'il compte récupérer le bébé !





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 26 décembre 2025 – résumé de l’épisode 2105

William confie à Aurore, Samuel et Sofia qu’il est persuadé d’avoir été suivi en voiture. Sofia lui montre une photo d’Esteban, sans qu’il puisse confirmer son identité, mais elle reste convaincue qu’il est venu à Sète pour récupérer Orso. Aurore se confie ensuite à Sara, qui lui conseille d’en parler à Martin, même si Aurore hésite encore à agir pour ne pas mettre Sofia en danger. Finalement, William et Aurore décident de prévenir Martin, mais Orso fait une forte fièvre et est conduit d’urgence à l’hôpital. Le bébé souffre d’une infection pulmonaire, heureusement prise en charge à temps, et doit rester en observation.

De son côté, Alain apprend à Marianne que son fils Pedro est arrivé à Sète sans prévenir. Il regrette leur éloignement et espère rattraper le temps perdu. Plus tard, Pedro croit reconnaître Sofia dans la rue, sans succès, et Alain explique à Soizic et Adam que son fils a toujours mal vécu sa seconde famille. Soizic reste finalement à l’hôpital auprès d’Orso, annulant un dîner prévu avec Alain, Adam et Pedro. Alain fait l’erreur de donner plein d’infos sur le bébé devant son fils…



Au Mas, Kevin apprend par Bruno que Valentine est sortie avec Nathan puis Charles. Il surprend ensuite une violente dispute téléphonique entre Valentine et Charles. Malgré une première réaction froide, la jeune femme s’excuse et lui propose de partager un chocolat chaud. Kevin lui offre un bracelet brésilien, un geste qui la touche.

Enfin, Erica se dispute avec Marceau à propos d’un vinyle avant de retrouver Bart pour leur échange de cadeaux. Elle lui offre un pull, il lui propose un dîner dans un restaurant étoilé. Marceau termine la journée au Spoon avec Bastien et Violette, dans une ambiance de Noël un peu tendue mais apaisée.

VIDÉO Demain nous appartient du 26 décembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.