Star Academy 2025 : quels invités sur le prime du 27 décembre ?

C’est un prime pas comme les autres qui attend les fans de la Star Academy ce samedi 27 décembre. Selon nos informations, le prime des évaluations devrait être le premier de la saison sans aucun artiste invité !





En effet, contrairement aux habitudes, les répétitrices Fanny et Lucie n’ont annoncé aucun invité cette semaine. Et sauf énorme surprise en direct, il ne devrait tout simplement pas y en avoir. Un choix logique, tant le programme de la soirée s’annonce déjà particulièrement chargé.







Un prime 100 % académiciens

Ce samedi, les 8 académiciens encore en compétition passeront des évaluations en direct devant leurs professeurs. Chacun interprétera un titre imposé, avant d’être noté. Le classement évoluera tout au long de la soirée, maintenant le suspense jusqu’au bout.

À l’issue des évaluations :

– Un top 3 sera constitué et s’affrontera lors d’une battle décisive. Le gagnant remportera une immunité pour la semaine suivante

– Les 3 derniers du classement seront nominés et soumis aux votes du public

– L’élève arrivant dernier des votes sera définitivement éliminé



Un déroulé déjà bien rempli

Le prime s’ouvrira sur l’hymne de la saison, “Voulez-vous ?”, interprété par les académiciens. Suivront ensuite : les 8 évaluations, la carte blanche de l’élève immunisé (dont le nom sera connu dès demain), la battle du top 3, puis l’affrontement final des nominés

Autant dire qu’il ne restera que peu de place pour un artiste extérieur !

Les chansons des évaluations

Voici les titres que défendront les élèves ce samedi :

– Ambre : “Magnolia Forever” – Claude François

– Anouk : “L’amour existe encore” – Céline Dion

– Mélissa : “Les mots bleus” – Christophe

– Léa : “Chandelier” – Sia

– Bastiaan : “L’enfer” – Stromae

– Théo : “J’ai encore rêvé d’elle” – Il était une fois

– Victor : “All I Ask” – Adele

– Sarah : “Proud Mary” – Tina Turner

Un prime sous haute tension, recentré sur le talent et la compétition, qui promet une soirée intense pour les académiciens… et pour les téléspectateurs !

