Demain Nous Appartient spoiler : le joli voeu de Noël de Nina se réalise (vidéo épisode du 24 décembre)

Demain nous appartient spoiler – C’est bientôt Noël et c’est la première fois depuis longtemps que Nina va le passer à Sète dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Pour l’occasion, la petite fille va faire un joli voeu dans sa lettre au Père Noël…











Alors que Karim est seul pour le réveillon, surprise : Lou et Nina débarquent pour passer la soirée avec lui ! Karim est comblé même s’ils vont devoir aller faire les courses. Et s’agissait du voeu de sa fille, Nina a demandé au Père-Noël de passer Noël avec son papa et sa maman réunis.

Un joli moment en vue !

