Pandore : qui a été éliminé ? (résumé et replay épisode 1 du 22 décembre 2025)

C’est ce lundi 22 décembre qu’ M6 lançait la 1 de Pandore, nouveau jeu présenté par Olivier Minne avec 100.000 euros à la clé pour le vainqueur ! Ils sont 12 candidats, les « mortels », à tenter leur chance.











On découvre petit à petit les 12 candidats : Alban (31 ans, Paris), Alexandre (21 ans, Paris), Brigitte (72 ans, Saint-Palais-sur-Mer), Bruno (Pau, gagnant des 12 coups de midi), Coralie (35 ans, Villeneuve-d’Ornon), Elena (30 ans, Paris), Fiona (26 ans, Pont-du-Casse), Franck (57 ans, Sausset-les-Pin), Giovanni (Triel-sur-Seine), Loïc (Lens), Reda (Bordeaux), et Virginie (Espondeilhan).

Chaque jour, deux candidats seront sacrifiés : leurs bustes seront enfermés dans une boite, seule solution pour s’en sortir : ouvrir la boite ! Mais à chaque ouverture de boite, 5000 euros en moins !

Olivier réunit tous les candidats dans le sanctuaire, il annonce que sans le savoir en se plaçant ils ont déjà choisi leurs destinés ! Les deux premiers sacrifiés sont déjà décidés ! Chacun a un message des dieux révélant s’il est sacrifié ou pas. Mais ils peuvent bluffer !



Loïc commence, il découvre qu’il n’est pas sacrifié. Alban ouvre son parchemin, il est sacrifié mais évidemment, il annonce l’inverse ! Et c’est Fiona qui est la seconde sacrifiée.

La boite de Pandore contient donc désormais les bustes de Fiona et Alban. Il leur faudra pouvoir accéder à la boite de Pandore pour se sauver !

Alexandre vient voir Alban et lui dit direct qu’il pense qu’il est sacrifié. Alban hésite à lui faire confiance.

Place au premier défi des Dieux, le gagnant accèdera à la boite de Pandore. Les 2 sacrifiés peuvent envoyer quelqu’un en seconde manche, Alban a été choisi par Fiona, et Alexandre est choisi par Alban. Pour la première manche, 2 équipes s’affrontent. Sur la seconde épreuve, il s’agit d’endurance. Alexandre échoue le premier, suivi de Bruno, Reda, Fiona, Virginie, et Franck. C’est Alban qui remporte l’épreuve !

Place au Sénat. Alban doit choisir 2 personnes pour l’accompagner face à la boite de Pandore, évidemment personne veut que la boite s’ouvre. Alban finit par choisir Franck et Alexandre. Fiona décide de jouer le tout pour le tout : elle lui révèle qu’elle est sacrifiée, elle lui demande d’enlever son buste. Mais Alban lui révèle qu’il est lui aussi sacrifié.

Sans surprise, Alban ouvre la boite et échange son buste contre celui de Brigitte. Franck y va ensuite, il n’ouvre pas pas la boite. Quant à Alex, il hésite… Olivier réunit ensuite tout le monde devant la boite de Pandore ! Ils découvrent que la boite a été ouverte… 2 fois ! Ils ont donc perdu 10000 euros.

Dans la boite de Pandore, les bustes de Brigitte et Bruno. Alex l’assume et le dit tandis qu’Alban avoue qu’il était sacrifié.

Brigitte éliminée

Brigitte et Bruno s’affrontent en duel pour sauver leurs peaux ! Il s’agit de superposer des pierres sans faire tomber la tour. Et c’est Brigitte qui échoue, Bruno est sauvé. Brigitte est la première éliminée !

Le lendemain, retour dans le sanctuaire. Nouvelle découverte des sacrifiés du jour et Brigitte a désigné l’un des deux ! Dans les amphores des sacrifiés : des vers ! Alban, qui craignait la vengeance de Brigitte, n’est pas sacrifié. Alexandre est sacrifié et on nous dévoile pas encore le second.

Place au jeu pour accéder à la boite. Alex se choisit lui-même pour se qualifier pour la seconde étape, Reda est le second. Et au final, c’est une nouvelle victoire d’Alban !

Après le Sénat, Alban choisit Franck et Coralie pour la boite. Il faudra attendre le prochain épisode pour savoir ce qui va se passer !

Pandore, le replay de l’épisode 1

Si vous avez loupé ce premier épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+.

👉 Rendez-vous lundi prochain à 21h10 sur M6 pour la suite de Pandore !