« Maman, j’ai encore raté l’avion » : le film culte ce soir sur TF1 (23 décembre 2025)

« Maman, j’ai encore raté l’avion », c’est le film culte rediffusé ce mardi soir sur TF1. Après la diffusion du premier volet la semaine dernière, place à la suite avec toujours Macaulay Culkin dans le rôle principal.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur TF1+ via sa fonction direct.







« Maman, j’ai encore raté l’avion » : histoire, synopsis

Un an après avoir été oublié chez lui juste avant Noël et avoir réussi à mettre en échec deux cambrioleurs peu futés, Kevin rêve enfin de vivre des fêtes paisibles entouré des siens. Mais à l’aéroport, tout bascule : séparé de sa famille, il monte par mégarde dans un avion à destination de New York, se retrouvant une nouvelle fois livré à lui-même.



Interprètes et personnages

Avec : Macaulay Culkin (Kevin McCallister), Joe Pesci (Harry Lime), Daniel Stern (Marv Merchants), John Heard (Peter McCallister), Catherine O’Hara (Kate McCallister)

Ce soir sur TF1 (re)découvrez « Maman, j’ai encore raté l’avion » dès 21h10 sur TF1 et TF1+.