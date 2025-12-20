Demain Nous Appartient spoilers : le secret de Sofia, une découverte choc, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 22 au 26 décembre 2025)



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 22 au 26 décembre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le grand retour de Sofia à Sète avec son bébé, Orso. Mais Ellie trouve étrange le comportement de Sofia et tente d’alerter Samuel… Sofia cache un lourd secret alors que Soizic fait une découverte en examinant le petit Orso. La santé du bébé est inquiétante.

Jordan crève l’abcès avec sa mère, il la questionne au sujet de son père. Mais il va découvrir que son père n’a jamais cherché à le contacter depuis qu’il l’a abandonné…

Quant à Marguerite, une jolie surprise des élèves l’attend avant son départ. Et Pédro, le fils d’Alain, débarque à Sète.



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 15 au 19 décembre 2025

Lundi 22 décembre 2025 (épisode 2100) : Ellie alerte Samuel sur le comportement de la jeune maman. Adam n’est pas emballé à l’idée d’aider son grand-père. Les élèves de Marguerite lui ont préparé une fête.

Mardi 23 décembre 2025 à 18h35 (épisodes 2101) : Soizic fait une découverte étonnante sur Orso, le bébé de Sofia. Le Père Noël est au cœur d’une enquête. Romain tente une nouvelle expérience pour Noël.

Mardi 23 décembre 2025 à 19h10 (épisodes 2102) : La santé d’Orso est préoccupante. Jordan se questionne sur son père. Marceau fait un choix surprenant pour le Secret Santa.

Mercredi 24 décembre 2025 (épisode 2103) : Ellie est face à un choix difficile. Le vœu de Nina se réalise. Violette reçoit un cadeau inattendu.

Jeudi 25 décembre 2025 (épisode 2104) : Une figure du passé réapparaît dans la vie d’Alain. Cette année, les Roussel fêtent Noël différemment. Alex exprime son désir de voir Chloé s’en aller.

Vendredi 26 décembre 2025 (épisode 2105) : Pedro, le fils d’Alain, a un comportement étrange. Kevin prend la défense de Valentine. Erica récupère un objet qui lui est cher.

