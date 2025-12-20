Star Academy du 20 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 20 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de vendredi des académiciens. Direction le plateau du prime pour les répétitions, ils retrouvent Marlène pour les coacher.











Chaque binôme répète les duels du prime. En coulisses, Bastiaan craque et se met à pleurer. Il a l’impression de mal faire, Marlène le réconforte et l’emmène décompresser.

Les académiciens répètent l’ouverture du prime, un conte de Noël.

Retour au château pour les élèves, Mélissa se confie à Bastiaan : elle a peur de partir. Soirée croques monsieurs au programme !



Sonnerie du calendrier de l’avent : ils doivent aller regarder dans leurs boites aux lettres ! Ils découvrent des courriers de leurs proches. Les académiciens sont ravis, ça leur fait beaucoup de bien et ça les rebooste avant les face à face !

Musique à fond au château et les élèves dansent pour décompresser.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 20 décembre

Rendez-vous ce soir à 21h10 pour le prime et demain à 16h05 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.