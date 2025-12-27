Rugby Top 14 : suivre le match Clermont / Bordeaux en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre Clermont / Bordeaux en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce samedi 27 décembre 2025 sur Canal+ ! Suite de la 13ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, Clermont-Auvergne reçoit Bordeaux-Bègles.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h.







Publicité





Ce samedi, l’ASM Clermont-Auvergne reçoit l’Union Bordeaux-Bègles pour la 13ᵉ journée de Top 14 au stade Marcel-Michelin. Clermont, actuellement 11ᵉ du championnat, traverse une période délicate après plusieurs résultats décevants et cherchera à relancer sa saison devant son public.

De son côté, Bordeaux-Bègles pointe plus haut au classement (3ᵉ) et arrive avec de la confiance après de bonnes performances récentes, même si l’équipe pourrait être privée de quelques cadres comme Matthieu Jalibert ou Damian Penaud pour ce déplacement. Ce duel s’annonce intense entre une équipe clermontoise en quête de redressement et une UBB ambitieuse qui vise les places de haut de tableau.



Publicité





Clermont / Bordeaux la composition des équipes

Le XV de départ de Clermont Auvergne : 15. Newsome; 14. Delguy ; 13. Loaloa, 12. Moala ; 11. Jurand ; 10. Plummer ; 9. Jauneau (cap.) ; 7. Kremer, 8. Tolofua, 6. Sowakula ; 5. Ceyte, 4. Simmons ; 3. Montagne, 2. Massa, 1. Akhaladze.

Remplaçants : 16. Fourcade, 17. Lotrian, 18. Lanen, 19. Hemery, 20. Tixeront, 21. Bézy, 22. Tauzin, 23. Dzmanashvili.

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Rayasi, 13. Uberti, 12. Depoortere, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Carberry, 9. Lucu (cap) ; 7.Woki, 8. Matiu, 6. Jacobs ; 5. Coleman, 4. Palu, 3. Sadie, 2. Barlot, 1. Poirot.

Remplaçants : 16. Lamothe, 17. Boniface, 18. Gray, 19. Vergnes-Taillefer, 20. Page-Relo, 21. Retière, 22. Moefana, 23. Falatea.

Clermont / Bordeaux en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Clermont / Bordeaux, 13ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.