Emily in Paris : Netflix dévoile la date de sortie de la saison 5 !

C’est officiel ! Netflix vient de confirmer la date de sortie tant attendue de la saison 5 de la série « Emily in Paris ». Les nouvelles aventures de l’Américaine la plus parisienne débarqueront le 18 décembre 2025 sur la plateforme de streaming.











Pour accompagner cette annonce, Netflix a dévoilé plusieurs photos inédites qui donnent déjà un bel aperçu de ce qui attend les fans. On y retrouve évidemment Emily (Lily Collins), mais aussi des visages bien connus de la série : Marcello, Sylvie, Luc, Mindy, Alfie, Julien et Gabriel.

Ces premiers clichés révèlent une saison qui s’annonce riche en rebondissements et en dépaysement. Si Rome, où Emily s’installe en fin de saison 4, reste au cœur de l’intrigue, elle sera aussi de retour à Paris.

Avec son mélange habituel d’humour, de romance, de mode et de chocs culturels, cette cinquième saison promet de combler les fidèles de la série et d’attirer de nouveaux spectateurs.



🇮🇹 Benvenuto 🇮🇹 Les premières images d’EMILY IN PARIS sont arrivées et nous offrent un avant-goût de la dolce vita ✨

EMILY IN PARIS saison 5, le 18 décembre. pic.twitter.com/m5tedzfb0o — Netflix France (@NetflixFR) August 20, 2025

📅 Rendez-vous donc le 18 décembre sur Netflix pour découvrir la suite des aventures d’Emily et de sa joyeuse bande entre Paris et Rome !