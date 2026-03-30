« La Chronique des Bridgerton » saison 5 : intrigue, casting, tournage… toutes les révélations sur la suite de la série Netflix

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Après le succès continu de « La Chronique des Bridgerton », Netflix prépare activement la saison 5, qui s’annonce déjà comme l’une des plus marquantes de la série. Intrigue inédite, évolution majeure par rapport aux romans et tournage lancé : voici tout ce que l’on sait officiellement.











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Une saison 5 déjà confirmée par Netflix

Bonne nouvelle pour les fans : Netflix n’a pas attendu la diffusion de la saison 4 pour renouveler la série. La plateforme a officiellement commandé les saisons 5 et 6 dès mai 2025, preuve de la confiance accordée à la production de Shondaland.

Ce renouvellement anticipé confirme la stratégie de la série : adapter progressivement chacun des romans de Julia Quinn, chaque saison se concentrant sur un membre différent de la famille Bridgerton.

Une intrigue centrée sur Francesca Bridgerton

Si beaucoup s’attendaient à une saison enfin centrée sur le personnage d’Eloïse Bridgerton, ce ne sera finalement pas le cas ! La saison 5 devrait mettre en avant Francesca Bridgerton, interprétée par Hannah Dodd, dont l’histoire a été développée dans la saison 4. Le récit reprendra après la mort de son mari John Stirling, un événement qui bouleverse profondément son destin.



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La série poursuivra l’adaptation du roman « When He Was Wicked », mais avec un changement majeur : le personnage de Michael Stirling, dans les livres, devient Michaela Stirling à l’écran. Cette modification introduit la première romance queer centrale de l’histoire de Bridgerton, une évolution importante dans la représentation de la diversité au sein de la série.

Une romance inédite et un saut dans le temps

La relation entre Francesca et Michaela, interprétée par Masali Baduza, sera au cœur de la saison 5. Il s’agit de la première fois qu’un couple LGBTQ+ portera l’intrigue principale d’une saison. Selon la showrunneuse Jess Brownell, la saison abordera ce récit sous l’angle de la joie et de la découverte de soi, tout en explorant le deuil, l’amour interdit et les secondes chances.

Ce choix marque une rupture avec les saisons précédentes, centrées sur des romances hétérosexuelles, et confirme la volonté de la production de moderniser l’univers de la série tout en restant fidèle à son ton romantique.

L’histoire ne reprendra pas immédiatement après la saison 4. La saison 5 devrait se dérouler deux ans plus tard, laissant à Francesca le temps de faire son deuil et de réapparaître dans la société londonienne.

Ce bond temporel permettra de développer la reconstruction émotionnelle de Francesca, l’évolution de sa relation avec Michaela, et de nouveaux mystères autour de la société londonienne, notamment après la révélation de l’identité de Lady Whistledown.

Tournage en cours et sortie encore lointaine

Le tournage de la saison 5 a débuté au printemps 2026 au Royaume-Uni, conformément au calendrier évoqué par la production. Aucune date de sortie officielle n’a encore été annoncée, mais la complexité des décors, costumes et de la post-production laisse envisager une diffusion entre 2027 et 2028. La série devrait conserver son format de huit épisodes, fidèle aux saisons précédentes.

Quels personnages devraient revenir ?

Outre Francesca et Michaela, plusieurs membres emblématiques de la famille Bridgerton devraient apparaître, même si leur rôle exact n’est pas encore confirmé. Benedict et Sophie, dont l’histoire est au centre de la saison 4, devraient notamment rester présents en arrière-plan.

Avec son intrigue centrée sur Francesca et sa première romance queer, la saison 5 s’annonce comme un tournant narratif et symbolique pour « La Chronique des Bridgerton ». Entre fidélité aux romans et réécriture assumée, la série continue de se réinventer pour prolonger son succès mondial sur Netflix.