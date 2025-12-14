Enquête Exclusive du 14 décembre : sommaire du numéro ce soir sur M6



Publicité





Enquête Exclusive du 14 décembre 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’une rediffusion et il a pour thème « Sexe et amour en Scandinavie ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Publicité





Enquête Exclusive du 14 décembre 2025 : votre émission en résumé

Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Islande… Les pays nordiques semblent à mille lieues de nos habitudes en matière d’amour et de sexualité. Véritable terre de fantasmes, la Scandinavie renvoie l’image de blondes affranchies, d’hommes aux allures de Vikings, d’une grande liberté des mœurs et d’une égalité parfaite entre les sexes. Ces principes d’équité s’enseignent dès le plus jeune âge : les filles sont encouragées à se montrer combatives, tandis que les garçons apprennent à assumer leur sensibilité. Le corps et la sexualité y sont abordés ouvertement, sans détour ni tabou. Mais ce tableau est-il vraiment aussi parfait qu’il en a l’air ?

Car ce progressisme entraîne aussi des conséquences inattendues. Dans l’art de la séduction, ce sont bien souvent les femmes qui prennent l’initiative. Beaucoup d’entre elles reprochent d’ailleurs aux hommes leur manque d’audace, voire une certaine frilosité… Certains n’osent même plus faire le premier pas. Le fameux Viking sûr de lui traverse aujourd’hui une véritable crise de la masculinité. Et selon les pays, les contrastes sont frappants : en Suède, une loi impose le consentement explicite avant toute relation sexuelle, tandis qu’en Finlande perdure l’Eukonkanto, une tradition sportive insolite consistant à courir en portant son ou sa partenaire sur le dos.



Publicité





Symbole d’un amour libre et assumé, la Scandinavie doit pourtant faire face à une réalité plus sombre : la progression des violences sexuelles. D’après un rapport récent d’Amnesty International, près de 30 % des femmes nordiques déclarent avoir été victimes d’abus sexuels, un taux parmi les plus élevés d’Europe.

De Stockholm à Reykjavik, d’Helsinki à Copenhague, ce voyage au cœur de l’amour « à la scandinave » révèle une réalité aussi fascinante que profondément contrastée.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.