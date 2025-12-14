Demain Nous Appartient spoiler : Victor découvre la vérité sur Philippine ! (vidéo épisode du 17 décembre)



Demain nous appartient spoiler – Tensions en vue entre Philippine et Victor dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Victor va recevoir une lettre anonyme lui dévoilant que Philippine va s’associer à Bart !











Victor va alors débarquer chez Philippine, furieux de sa trahison. Il la confronte et elle lui avoue que oui, elle a bien accepté la proposition de Bart ! Mais elle rassure Victor : elle va la mettre à l’envers à Bart. Elle veut juste éviter qu’il se retourne contre eux, mais Bart restera actionnaire majoritaire et Victor fera toujours partie du projet !

Victor reste en colère, il n’apprécie pas que Philippine ne lui ait rien dit. Celle-ci lui conseille de se concentrer sur la personne qui lui a envoyé cette lettre…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2097 du 17 décembre 2025 : Victor confronte Philippine

