Star Academy, Léo réagit après son élimination : « allez les voir en tournée »

Star Academy élimination de Léo – C’est Léo qui a été éliminé de la Star Academy hier soir à l’issue du prime de la tournée. Le public a choisi de sauver Anouk, Jeanne, Léa, Mélissa, Théo et Victor. C’est donc Léo qui a quitté l’aventure aux portes de la tournée et après deux mois et demi passé au château.











« J’ai beaucoup appris en 9 semaines, c’est une dinguerie ! Si je devais revoir le premier prime je serai un peu choqué de ce que je faisais et ce que j’arrive à faire maintenant » a déclaré Léo à chaud juste après son élimination.

« Merci aux professeurs parce que vraiment c’est que des conseils de malades. Je sais un peu dansé maintenant, j’ai plus de contrôle de ma voix, je sais m’exprimer sur scène et je sais jouer un peu au théâtre. Je vous aime très fort, merci à tout le monde et au public aussi ! » a-t-il poursuivi, entourée des anciens éliminés de la saison.

Beau joueur, Léo a appelé le public à « continuer de soutenir » les autres académiciens et à « aller les voir en tournée ».



Léo va maintenant devoir prendre le temps de redescendre après son élimination et il devrait poster un premier message sur Instagram dans les prochains heures. Il devrait ensuite lundi aux côtés de Lily dans le talk de Yann Barthès, « Quotidien », sur TMC.

