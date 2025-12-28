France 2 déprogramme « Gran Turismo » pour rendre hommage à Brigitte Bardot



Suite à l’annonce de la mort de Brigitte Bardot, France 2 bouleverse sa grille des programmes ce dimanche afin de rendre hommage à l’actrice iconique du cinéma français.





La disparition de Brigitte Bardot, survenue ce dimanche à l’âge de 91 ans, a profondément ému la France. Icône absolue du cinéma français et figure majeure de la culture populaire, l’actrice laisse derrière elle une œuvre immense et une empreinte indélébile dans l’histoire du 7ᵉ art.







Afin de lui rendre hommage, France 2 a décidé de bouleverser sa grille des programmes ce soir. La chaîne publique annonce la déprogrammation du film inédit « Gran Turismo », initialement prévu en prime time, pour proposer à la place la rediffusion du film culte « Le Mépris », réalisé par Jean-Luc Godard. Notez que « Gran Turismo » est programmé le vendredi 2 janvier 2026 à 13h50 sur France 2.

Sorti en 1963, « Le Mépris » est considéré comme l’un des chefs-d’œuvre du cinéma mondial. Le film offre à Brigitte Bardot l’un de ses rôles les plus marquants, dans une œuvre à la fois intime, esthétique et profondément moderne, devenue emblématique de la Nouvelle Vague.



Le Mépris, le synopsis

Scénariste à succès, Paul Javal accepte de retravailler le scénario d’un film inspiré de L’Odyssée, produit par l’homme d’affaires américain Jeremy Prokosch et réalisé par le cinéaste allemand Fritz Lang, qui interprète son propre rôle.

Mais ce compromis professionnel va peu à peu fissurer son couple. Sa femme Camille se détache progressivement de lui, sans qu’il en comprenne immédiatement les raisons. Entre non-dits, incompréhensions et orgueil, l’amour se délite pour laisser place au mépris, dans un drame conjugal d’une grande force émotionnelle, sublimé par la mise en scène de Jean-Luc Godard.

🎭 Casting principal : Brigitte Bardot : Camille Javal, Michel Piccoli : Paul Javal, Jack Palance : Jeremy Prokosch, Fritz Lang : lui-même

Avec cette diffusion événement, France 2 permet aux téléspectateurs de (re)découvrir un film majeur et de saluer une dernière fois le talent et le charisme d’une actrice qui aura marqué plusieurs générations. D’autres hommages devraient également se succéder sur les antennes de France Télévisions dans les jours à venir.