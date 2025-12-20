

20h30 le dimanche du 28 décembre 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 28 décembre 2025 : les invités

Ce dimanche, 20h30 le dimanche s’est penché sur le destin hors norme de Julia Roberts, icône incontestée du cinéma hollywoodien. Actrice aux mille records — tour à tour sacrée plus belle femme du monde, actrice la mieux rémunérée ou encore célèbre pour son sourire légendaire — elle a pourtant su préserver une image simple et accessible, qui contribue largement à son immense popularité.

À l’occasion de la 50ᵉ cérémonie des César, Julia Roberts a reçu un César d’honneur sur la scène de l’Olympia. Une récompense prestigieuse qui vient couronner une carrière exceptionnelle, marquée aussi bien par des comédies romantiques devenues cultes, comme Pretty Woman ou Coup de foudre à Notting Hill, que par des rôles plus engagés. Son interprétation magistrale dans Erin Brockovich, seule contre tous, réalisé par Steven Soderbergh, lui avait d’ailleurs déjà valu l’Oscar de la meilleure actrice.



Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV