« Hôtel Transylvanie 3 », c’est cet après-midi sur TF1 (24 décembre 2025)



Publicité





Le film d’animation « Hôtel Transylvanie 3 » est en mode rediffusion ce mercredi après-midi sur TF1. De quoi occuper vos enfants avant le réveillon de Noël !





A suivre dès 14h sur TF1, ou via la fonction direct de TF1+.







Publicité





« Hôtel Transylvanie 3 » : l’histoire

Drac et sa famille prennent le large pour une croisière idyllique. Bien décidé à savourer ces vacances pour se détendre, Drac voit son séjour basculer lorsque Mavis s’aperçoit qu’il est tombé sous le charme de l’énigmatique Ericka, la capitaine humaine du navire.



Publicité





Avec : Diane Dassigny (Voix française de Mavis), Serge Faliu (Voix française de Drac), Gauthier Battoue (Voix française de Jonathan), Mélody Dubos (Voix française d’Ericka)

Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce de votre film.

Et à 15h50, TF1 rediffusera encore une fois « Maman, j’ai raté l’avion ».