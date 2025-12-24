« Hôtel Transylvanie 3 », c’est cet après-midi sur TF1 (24 décembre 2025)

Par /

Publicité

Le film d’animation « Hôtel Transylvanie 3 » est en mode rediffusion ce mercredi après-midi sur TF1. De quoi occuper vos enfants avant le réveillon de Noël !


A suivre dès 14h sur TF1, ou via la fonction direct de TF1+.

« Hôtel Transylvanie 3 », c'est cet après-midi sur TF1 (24 décembre 2025)



Publicité

« Hôtel Transylvanie 3 » : l’histoire

Drac et sa famille prennent le large pour une croisière idyllique. Bien décidé à savourer ces vacances pour se détendre, Drac voit son séjour basculer lorsque Mavis s’aperçoit qu’il est tombé sous le charme de l’énigmatique Ericka, la capitaine humaine du navire.


Publicité

Avec : Diane Dassigny (Voix française de Mavis), Serge Faliu (Voix française de Drac), Gauthier Battoue (Voix française de Jonathan), Mélody Dubos (Voix française d’Ericka)

Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce de votre film.

Et à 15h50, TF1 rediffusera encore une fois « Maman, j’ai raté l’avion ».

A LIRE AUSSI
Les 12 coups de midi du 24 décembre : Cyprien toujours pas éliminé, qui est sur l’étoile mystérieuse ?
Les 12 coups de midi du 24 décembre : Cyprien toujours pas éliminé, qui est sur l'étoile mystérieuse ?
Audiences 23 décembre 2025 : « Tom et Lola » leader, France 2 faible avec le concert de Gims
Audiences 23 décembre 2025 : « Tom et Lola » leader, France 2 faible avec le concert de Gims
« Les 12 coups de Noël » : quels invités et quels maîtres de midi ce 24 décembre 2025 sur TF1 ?
« Les 12 coups de Noël » : quels invités et quels maîtres de midi ce 25 décembre 2024 sur TF1 ?
« Hôtel Transylvanie » et « Hôtel Transylvanie 2 » cet après-midi sur TF1 (23 décembre 2025)
« Hôtel Transylvanie » et « Hôtel Transylvanie 2 » cet après-midi sur TF1 (23 décembre 2025)


Publicité


Retour en haut