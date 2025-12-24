« Mon père et moi » : votre film inédit cet après-midi sur France 2 (24 décembre 2025)

Par /

Publicité

« Mon père et moi », c’est le film inédit qui vous attend ce mercredi après-midi sur France 2. Un film réalisé par Laura Terruso avec Robert De Niro et Sebastian Maniscalco dans les rôles principaux.


A découvrir dès 13h50 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV et sa fonction direct.

« Mon père et moi » : votre film inédit cet après-midi sur France 2 (25 décembre 2025)



Publicité

« Mon père et moi » : l’histoire

À l’initiative de sa fiancée, Sebastian et son père italien, Salvo, passent un week-end auprès de la famille aisée et très excentrique de la future mariée. Mais dès les premières rencontres, le choc des cultures est tel que le mariage paraît compromis. Peu à peu, père et fils vont pourtant découvrir la véritable signification de la famille et de l’unité.


Publicité

Avec Sebastian Maniscalco (Sebastian), Robert De Niro (Salvo Maniscalco), Leslie Bibb (Ellie), Anders Holm (Lucky Collins), David Rasche (Bill Collins), Kim Cattrall (Tigger Collins), Brett Dier (Doug Collins), Jonathan Van Ness (lui-même)

Vidéo bande-annonce

Et on finit avec un extrait vidéo de votre film…

A LIRE AUSSI
Audiences 23 décembre 2025 : « Tom et Lola » leader, France 2 faible avec le concert de Gims
Audiences 23 décembre 2025 : « Tom et Lola » leader, France 2 faible avec le concert de Gims
« N’oubliez pas les enfants » : quel enfant remportera la victoire ce 24 décembre 2025 ?
« N'oubliez pas les enfants » : quel enfant remportera la victoire ce 24 décembre 2025 ?
N’oubliez pas les paroles du 23 décembre : nouvelles victoires d’Angelina, quels gains pour la maestro ?
N'oubliez pas les paroles du 23 décembre : nouvelles victoires d'Angelina, quels gains pour la maestro ?
Audiences 22 décembre 2025 : « Meurtres au paradis » leader, lancement réussi pour « Pandore »
Audiences 22 décembre 2025 : « Meurtres au paradis » leader, lancement réussi pour « Pandore »


Publicité


Retour en haut