Ici Tout Commence spoiler : la surprise de Teyssier pour le départ de Carla et Bérénice (vidéo épisode du 26 décembre)

Ici tout commence spoiler – Teyssier réserve une surprise pour Carla et Bérénice dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors qu’Emmanuel est toujours à Singapour et qu’il a loupé le mariage de sa belle-soeur, il leur laisse un message vocal…











Un message un peu trop gentil qui surprend Carla et Bérénice. Constance leur explique alors que la première version était moins sympa, elle l’a alors orienté vers quelque chose de plus sympa…

Pour Carla et Bérénice, il est temps de partir en voyage de noces à la Réunion. Avant leur départ, Coline les rejoint pour leur dire au revoir. Elles la remercient pour tout ce qu’elle a fait, Carla veut savoir où Coline en est avec César…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1337 du 26 décembre 2025 : le message de Teyssier pour Carla et Bérénice

