Ici Tout Commence spoiler : Loup sous le choc, Joachim et Clotilde lui annoncent... (vidéo épisode du 26 décembre)

Ici tout commence spoiler – Tout semble aller pour le mieux pour Loup dans votre feuilleton culinaire de TF1 « Ici tout commence ». Alors que grâce à Joséphine, Loup va pouvoir passer Noël avec sa soeur, Thaïs, Joachim et Clotilde vont avoir une grande et incroyable annonce à lui faire !











Dans quelques jours, en s’installant tranquillement devant un film de Noël, Clotilde et Joachim confient à Loup qu’ils sont ravis de le voir proche de Joséphine, qui a l’air calme et posée. Et ils expliquent que c’est grâce à elle que Thaïs est là. Ils ajoutent que Thaïs ayant l’air de se sentir à l’aise chez eux, ils ont dans l’idée de l’accueillir durablement : la soeur de Loup pourrait venir s’installer avec eux ! Loup peine à y croire, il est fou de joie à l’idée qu’ils soient enfin réunis.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1337 du 26 décembre 2025 : Clotilde et Joachim prêts à accueillir Thaïs

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.