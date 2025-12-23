Ici Tout Commence spoiler : découvrez le mariage de Carla et Bérénice ! (vidéo épisode du 25 décembre)



Ici tout commence spoiler – Moment de grand bonheur en vue à l’institut Auguste Armand dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Après quelques péripéties, c’est finalement le jour de Noël que Carla et Bérénice vont se marier !











Alors que tout le monde est réuni dans le parc de l’institut, c’est Constance qui célèbre leur union laïque. Elle précise que sa petite soeur et la fille de Rose se sont déjà dit oui à la mairie de Calvières le matin même.

Carla et Bérénice sont magnifiques dans leurs robes de mariées et évidemment très émues. Elles sont désormais des femmes mariées !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1336 du 25 décembre 2025 : Carla et Bérénice se marient

