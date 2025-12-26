Ici Tout Commence spoiler : Milan craque et explose face à Andréa qui... (vidéo épisode du 30 décembre)



Ici tout commence spoiler – Les cours à l’hôtel d’application ne s’annoncent pas de tout repos dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Andréa Jourdain est tout sauf commode et elle est plein de préjugés !











Dans quelques jours, la grand-mère d’Ismaël va juger Milan sur ses origines et ne faire que le reprendre sur sa façon de s’exprimer. Elle va même aller jusqu’à lui dire qu’il va devoir oublier la cité ! Milan, hors de lui, dérape et envoie sèchement balader Andréa. Thelma, qui a assisté à la scène, reste sans mot…

Milan va-t-il être sanctionné ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1339 du 30 décembre 2025 : Andréa provoque Milan

