Qui est la personnalité préférée des français 2025 ? (classement)



Publicité





Comme chaque année, TF1 a dévoilé ce vendredi son très attendu classement des personnalités préférées des Français. Une édition 2025 marquée par une grande stabilité en tête… et quelques enseignements notables du côté des sportifs et des politiques.











Publicité





Sans surprise, Jean-Jacques Goldman conserve la première place, qu’il occupe sans discontinuer depuis 2013. Malgré sa discrétion médiatique et son retrait de la scène, l’artiste reste une figure profondément aimée des Français, symbole d’authenticité et de sincérité.

Derrière lui, Florent Pagny confirme son immense popularité en se hissant à la deuxième place, suivi par Francis Cabrel, toujours solidement installé sur le podium. Le cinéma, le sport et la musique se partagent ensuite les faveurs du public.

Les sportifs toujours bien représentés

Côté sport, Teddy Riner reste le sportif le mieux classé cette année avec une 11ᵉ place, confirmant son statut d’icône. La nouvelle star de la natation française, Léon Marchand, impressionne avec une 14ᵉ position.



Publicité





Le football reste bien présent avec Antoine Griezmann (25ᵉ) et Kylian Mbappé (38ᵉ), tandis que le rugby est représenté par le capitaine du XV de France Antoine Dupont (27ᵉ). À noter également l’entrée remarquée des frères Alexis et Félix Lebrun, véritables phénomènes du tennis de table, classés 39ᵉ.

La politique, toujours clivante

Sans surprise, les personnalités politiques apparaissent plus loin dans le classement. Jordan Bardella est le politique le mieux placé avec une 12ᵉ position, devant Marine Le Pen (23ᵉ). Plus loin, on retrouve Nicolas Sarkozy (53ᵉ) et Jean-Luc Mélenchon (56ᵉ).

Le top 10 des personnalités préférées des Français en 2025

1️⃣ Jean-Jacques Goldman

2️⃣ Florent Pagny

3️⃣ Francis Cabrel

4️⃣ Omar Sy

5️⃣ Zinédine Zidane

6️⃣ Sophie Marceau

7️⃣ Mylène Farmer

8️⃣ Thomas Pesquet

9️⃣ Soprano

🔟 Michel Sardou